Стартував ремонт дороги до курортного Очакова

На Миколаївщині в межах проєкту «Велике будівництво» розпочали поточний середній ремонт дороги до курортного Очакова.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської облдержадміністрації.

«В Україні продовжується реалізація програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», в рамках якої проводяться масштабні ремонтні роботи на соціально важливих об’єктах та автомобільних дорогах. В 2020 році в рамках проєкту Укравтодор відновить дорогу Т-15-13 Нечаяне – Очаків протяжністю 36,9 км», - йдеться у повідомленні.

Вже розпочались ремонтні роботи на об’єкті – від з’їзду з дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. Нині підрядна організація зрізає зношене дорожнє покриття на 6-кілометровій ділянці.

Зазначається, що в межах «Великого будівництва» у вересні також розпочато роботи на дорозі Т-15-07 Миколаїв — Патурино — Очаків в районі Старої Богданівки.

Цей шлях йде вздовж Бузького та Дніпро-Бузького лиманів та веде до моря через Миколаївський та Очаківський райони.

Цьогоріч на Миколаївщині планується відновити 185 км доріг державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото:mk.ukravtodor.gov.ua