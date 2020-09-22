У Слов’янську вперше за 67 років масштабно реконструюють стадіон
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба ОДА.
Заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик разом із міським головою Сов'янська Вадимом Ляхом проінспектували перебіг реалізації проєкту.
Представники підрядника та замовника запевнили, що роботи ведуться згідно з графіком і мають завершитися до початку жовтня.
Вже виконано облаштування бігових доріжок, тенісного корту, універсального майданчика для гри у волейбол та баскетбол, що мають сучасне гумове покриття, а також футбольного мініполя зі штучною травою. Зроблено необхідні підготовчі роботи задля встановлення 2,5 тис. глядацьких сидінь на трибунах, влаштування дитячого майданчика та спортмайданчика з тренажерним обладнанням, завершуються роботи з налагодження зовнішнього освітлення та благоустрою.
Під час робіт збережено кольорову гамму, що була на момент відкриття споруди в 1953 році — поєднання жовтого й білого.
Загалом до проєкту «Велике будівництво» включено 5 стадіонів на Донеччині: у Волновасі, Краматорську, Селидовому та Слов’янську. 14 травня у краматорському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» відкрито перший спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям.
Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Фото: dn.gov.ua