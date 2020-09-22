У Слов’янську вперше за 67 років масштабно реконструюють стадіон

У Слов’янську в межах програми «Велике будівництво» завершується перша за останні 67 років масштабна реконструкція стадіону імені Юрія Скиданова.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє пресслужба ОДА.

Заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик разом із міським головою Сов'янська Вадимом Ляхом проінспектували перебіг реалізації проєкту.

Представники підрядника та замовника запевнили, що роботи ведуться згідно з графіком і мають завершитися до початку жовтня.

Вже виконано облаштування бігових доріжок, тенісного корту, універсального майданчика для гри у волейбол та баскетбол, що мають сучасне гумове покриття, а також футбольного мініполя зі штучною травою. Зроблено необхідні підготовчі роботи задля встановлення 2,5 тис. глядацьких сидінь на трибунах, влаштування дитячого майданчика та спортмайданчика з тренажерним обладнанням, завершуються роботи з налагодження зовнішнього освітлення та благоустрою.

Під час робіт збережено кольорову гамму, що була на момент відкриття споруди в 1953 році — поєднання жовтого й білого.

Читайте також: На Франківщині цьогоріч відремонтують майже 180 кілометрів доріг

Загалом до проєкту «Велике будівництво» включено 5 стадіонів на Донеччині: у Волновасі, Краматорську, Селидовому та Слов’янську. 14 травня у краматорському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» відкрито перший спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua