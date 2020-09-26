У Бахмуті на Донеччині в рамках програми «Велике будівництво» за понад 46 млн грн оновлені два дитячі садки «Гусельки» та «Кульбабка».

Як передає Укрінформ, ці два дитячих садки оглянув сьогодні голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, повідомляє сайт ОДА.

Він переконався, що наразі діти виховуються у сучасних закладах зі зручними та безпечними умовами, та зазначив, що «радий, що навіть під час війни та пандемії наша держава знаходить можливості для відновлення і розвитку освітньої інфраструктури».

На Донеччині в рамках "Великого будівництва" за 46 мільйонів оновили дитячі садки. Фото: dn.gov.ua

В ОДА нагадали, що цього року в рамках «Великого будівництва» на Донеччині раніше вже відремонтували 2 дитячих садки – «Юний моряк» у Маріуполі, та «Кріпиш» у Бахмуті. Ще на одному об'єкті у Краматорську (дитсадок «Зернятко») ремонтні роботи завершуються.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах упродовж року — зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.