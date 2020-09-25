У Херсоні будівництво мостопереходу–довгобуду транслюють онлайн

У Херсоні будівництво мостопереходу-довгобуду, першу чергу якого Президент України дав завдання завершити до 1 травня 2021 року, транслюють онлайн.

Про це на брифінгу у п’ятницю за результатами роботи за тиждень повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

"Запрацювали камери, завдяки яким можна спостерігати за ходом будівництва мостопереходу в обласному центрі", - зазначив Гусєв.

За його словами, він провів нараду з виїздом на будівельний майданчик, де нині тривають будівельні роботи. Гусєв нагадав, що ВР проголосувала за виділення 300 млн грн на будівництво мостопереходу, в області чекають на підписання законопроєкту та отримання коштів.

За ходом будівництва можна спостерігати з офіційного сайту ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, будівельно-монтажні роботи на мостопереході з проспекту Сенявіна на вулицю Залаегерсег у м. Херсоні розпочали у грудні 2012 року. 14 січня 2014-го на будівництво надійшов перший транш. У серпні 2014 року ексголова Херсонської ОДА Юрій Одарченко заявив, що слідство щодо можливого розкрадання на будівництві мостопереходу 30 млн грн загальмувалось, субпідрядник стверджував, що частина матеріалів, які мусять бути використані на мостопереході, – у Донецьку. У 2017 році будівництво мостопереходу відновили, влада обіцяла до кінця 2018-го завершити першу чергу проєкту. Тодішньому керівництву ОДА закидали звинувачення щодо непрозорості використання коштів. Минулого року чинний голова ХОДА Юрій Гусєв розповів, що мостоперехід планують добудувати за рахунок кредиту ЄБРР у 25 млн євро, і анонсував технічний аудит споруди.

Під час робочої поїздки у Херсонську область у серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський відвідав довгобуд та поставив завдання закінчити першу чергу будівництва до 1 травня 2021 року.

Верховна Рада України внесла зміни до Державного бюджету на 2020 рік, якими передбачено фінансування будівництва мостопереходу у розмірі 300 млн грн.