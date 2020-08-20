Першу чергу мосту-довгобуду у Херсоні мають завершити до 1 травня - Зеленський

Першу чергу мостопереходу-довгобуду у Херсоні мають завершити до 1 травня 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке завдання поставив перед головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим Президент України, відвідавши недобудований об’єкт у Херсоні.

«Запропонуйте, як не послідовно, як паралельно будувати всі ці речі. Не втрачаючи час. Ми звернемося до Верховної Ради України (щодо виділення відповідної субвенції – ред.), у нас є кілька по Україні таких об’єктів «заморожених» – Тернопіль, Кременчук, Херсонщина… Перше квітня вам не підходило (дата здачі першої черги - ред.) – перше травня», - сказав Президент Зеленський, звертаючись до голови Херсонської ОДА.

Протягом найближчих двох тижнів, максимум протягом місяця, на будівництві має з’явитися техніка, повідомив Юрій Гусєв.

Як пояснив заступник голови Херсонської ОДА Сергій Козир, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, максимально швидко можна реалізувати цей об’єкт лише, якщо буде отримана державна субвенція.

Як повідомляв Укрінформ, будівельно-монтажні роботи на мостопереході з проспекту Сенявіна на вулицю Залаегерсег у м. Херсоні розпочали у грудні 2012 року. 14 січня 2014-го на будівництво надійшов перший транш. У серпні 2014 року ексголова Херсонської ОДА Юрій Одарченко заявив, що слідство щодо можливого розкрадання на будівництві мостопереходу 30 млн гривень загальмувалось, субпідрядник стверджував, що частина матеріалів, які мусять бути використані на мостопереході, – у Донецьку. У 2017 році будівництво мостопереходу відновили, влада обіцяла до кінця 2018-го завершити першу чергу проєкту. Тодішньому керівництву ОДА на чолі з Андрієм Гордєєвим закидали звинувачення щодо непрозорості використання коштів.

Минулого року чинний голова ХОДА Юрій Гусєв розповів Укрінформу, що мостоперехід планують добудувати за рахунок кредиту ЄБРР у 25 млн євро, і анонсував технічний аудит споруди.

На сьогодні будівництво шляхопроводу призупинено у зв’язку з відсутністю коштів.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Херсонській області. Програмою поїздки передбачено, що Президент ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво», відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.

За участю Президента на території заводу "Палада" в Херсоні презентували Стратегію розвитку регіону. На заході представили команду "Зе" на місцевих виборах.