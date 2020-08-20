“Велике будівництво”: Зеленському показали ремонт лікарні у Херсоні

У Херсонський області в рамках програми “Велике будівництво” планують відкрити вісім приймальних відділень у лікарнях, по шість шкіл і дитячих садочків, а також вісім спортивних об’єктів.

Про це доповіли Президенту Володимиру Зеленському під час ознайомився з перебігом будівельних робіт у приймальному відділенні міської клінічної лікарні Херсона ім. Є. Є. Карабелеша, реконструкція якого відбувається в межах Національної програми «Велике будівництво», повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв та директор медустанови Алла Малицька розповіли, що площа приймального відділення у міськлікарні – 615 кв. м, загальна вартість будівельних робіт, які там проводяться, – 8,8 млн грн. З них державне фінансування становить 6,6 млн грн.

Завершити реконструкцію відділення планують до 15 жовтня.

Також Президентові доповіли, що приймальне відділення цієї установи буде оснащено апаратом ЕКГ, дефібрилятором, апаратами для УЗД та штучної вентиляції легень.

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Крім того, там буде встановлено кардіомонітор, апарат для масажу серця та інше необхідне медобладнання. Загалом до жовтня в області відкриють вісім таких відділень.

Гусєв також зазначив, що спільно з Представництвом Президента в АР Крим опрацьовується питання надання в Херсонській області медичної допомоги кримчанам.

«Херсонська область – серед лідерів за будівництвом, для мене особливо важливо, щоб у нас була якісна та комфортна медицина. Вісім приймальних відділень наразі достатньо. Головне – щоб швидко, щоб було все сучасне оснащення. Це здоров'я наших людей», – наголосив Зеленський.

Директор лікарні зазначила, що після проведення реконструкції у приймальному відділенні зміниться не тільки його технічне забезпечення, а й філософія та порядок прийняття хворих.

«Раніше ми витрачали багато часу на виклик лаборанта, переміщення пацієнтів до інших відділень для діагностики – наприклад рентгену. Зараз обладнання буде у цих відділеннях. Також у приймальних відділеннях будуть відкриті палати інтенсивної терапії. Тобто, якщо пацієнт потребуватиме швидкої медичної допомоги – вона буде надана на місці», – зауважила Малицька.

Робоча поїздка Президента України до Херсонської області/ Фото: Офіс Президента

Під час спілкування з Президентом медики презентували книгу «Милосердя крізь сторіччя» про історію установи з 1914 року.

Також у межах програми «Велике будівництво» в області споруджують і реконструюють шість шкіл і шість дитячих садків, які мають розпочати роботу в період з серпня 2020-го по вересень 2021 року.

Крім того, до вересня 2021 року планується зведення восьми спортивних об’єктів. За даними ОП, їхнє будівництво дасть змогу знайти принаймні тимчасову заміну тим базам, до яких Україна втратила доступ через окупацію Кримського півострова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.