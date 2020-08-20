Крим повернеться швидше, якщо Херсонщина буде успішною — Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що анексований Росією Крим набагато швидше повернеться під контроль України, якщо сусідня Херсонщина буде успішним регіоном.

Про це він заявив під час участі у презентації Стратегії розвитку Херсонської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Херсонщина має все. Не має тільки одного — не має іншого виходу, аніж стати діамантом українського Півдня. І це не бажання, це - наше завдання. Зовсім поруч український Крим, він обов’язково до нас повернеться, і я впевнений, що коли поруч з ним буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина, це повернення станеться набагато швидше”, - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що Херсонська область має неймовірний потенціал в агропромисловому секторі, туризмі, відновлюваній енергетиці, транспортній сфері.

За словами Президента, Херсонщина — неймовірно родюча земля, і мова не тільки про пшеницю, овочі або фрукти.

Область подарувала світу академіків, відомого скрипаля, генерала армії УНР, олімпійську чемпіонку, художника, а також двох прем’єр-міністрів - Болгарії та Ізраїлю.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.

Фото: Офіс Президента / Ірина Староселець