Крим повернеться швидше, якщо Херсонщина буде успішною — Зеленський
Про це він заявив під час участі у презентації Стратегії розвитку Херсонської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Херсонщина має все. Не має тільки одного — не має іншого виходу, аніж стати діамантом українського Півдня. І це не бажання, це - наше завдання. Зовсім поруч український Крим, він обов’язково до нас повернеться, і я впевнений, що коли поруч з ним буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина, це повернення станеться набагато швидше”, - підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що Херсонська область має неймовірний потенціал в агропромисловому секторі, туризмі, відновлюваній енергетиці, транспортній сфері.
За словами Президента, Херсонщина — неймовірно родюча земля, і мова не тільки про пшеницю, овочі або фрукти.
Область подарувала світу академіків, відомого скрипаля, генерала армії УНР, олімпійську чемпіонку, художника, а також двох прем’єр-міністрів - Болгарії та Ізраїлю.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.
Фото: Офіс Президента / Ірина Староселець