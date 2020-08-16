На Херсонщині реалізують пілотний проєкт — Центр з надання культурних послуг

На Херсонщині у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики місцева громада у селищі Козацьке Новокаховської ОТГ реалізує пілотний проєкт — Центр з надання культурних послуг.

Про це 15 серпня на брифінгу, що відбувся на Станіславських скелях, повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

"Спільно з міністром культури та інформаційної політики, який наразі перебуває на Херсонщині, оглянули будинок культури селища Козацьке Новокаховської ОТГ. Там буде створено Центру з надання культурних послуг", - сказав Гусєв.

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За його словами, йдеться про нову концепцію системи надання культурних послуг в ОТГ, Херсонщина стане пілотним регіоном для реалізації такого проєкту.

Як зазначив Гусєв, наразі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відпочиває на Херсонщині.

"Але ми навіть відпочинок урядовців намагаємося використати на користь регіону", - каже Гусєв.

Як раніше повідомляло агентство, Херсонщина заробила вдвічі менше туристичного збору, ніж торік.