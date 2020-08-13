Херсонщина заробила вдвічі менше туристичного збору, ніж торік

До місцевих бюджетів Херсонщини за сім місяців цього року надійшло 1,2 мільйона гривень туристичного збору – майже половина від зібраної торік за аналогічний період суми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

"За інформацією спеціалістів управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, станом на 01.08.2020 надходження туристичного збору від юридичних та фізичних осіб становлять 1,2 млн гривень. В умовах проведення адаптивного карантину недобір до показника минулого року становить 1,1 млн гривень туристичного збору по області", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідерами "туристичних перегонів" залишаються місцеві громади Щасливцевської та Новофедорівської селищних рад, які зібрали 286 тис. гривень та 239 тис. гривень туристичного збору відповідно. Доходи громад зменшилися на 207 тис. гривень та 464 тис. гривень щодо минулорічних показників.

Рекордсменом із динаміки надходжень туристичного збору стала Нова Каховка. Відрахування податкових агентів зросли вдвічі та становлять 92 тис. гривень.

Податківці нагадали, що розмір туристичного збору для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення визначається як відсоток від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Для внутрішнього туризму ставка визначається в межах до 0,5 відсотків (на 2020 рік в абсолютному значенні становить не більш ніж 23,61 гривні), для в’їзного туризму – до 5 відсотків (на 2020 рік в абсолютному значенні – не більш ніж 236,15 гривні).

У ДПС переконані, що визначені органами місцевого самоврядування ставки туристичного збору стануть суттєвим резервом для розвитку місцевих громад, будівництва сучасної туристичної, спортивної інфраструктури та підвищення зайнятості населення курортної Херсонщини.