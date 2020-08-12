Херсонщина може стати популярним курортом, але попереду багато роботи — Ткаченко
Про це він написав у фейсбуці під час сімейної подорожі Херсонщиною, повідомляє Укрінформ.
"Зараз Херсон – це більше транспортна розв’язка, ніж магніт для мандрівників. Втім, вірю, що все ж популяризація формує попит. Бо є все, щоб український Південь зробити новою привабливою Туреччиною, Хорватією чи Грузією", – зазначив Ткаченко.
За його словами, херсонці пишаються, що місто засновано раніше за Одесу, але говорять про це з жалем і сумом з огляду на його нинішній стан.
"І скоріш те, що тут приваблює, – завдяки спротиву, а не навпаки. Місцева природа, Дніпровські плавні – такого дива мало де зустрінеш в Європі", – пише міністр.
Зокрема, його негативно вразили жахливі дороги, "совковий" сервіс.
Тож, резюмував Ткаченко, роботи попереду багато як для центральної, так і місцевої влади.
Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством розвитку громад та територій почали роботу над розвитком культури та туризму в регіонах. У програмі консолідовані можливості, що існують у сфері культури та креативних індустрій. Запуск програми зможе залучити нові кошти в економіку регіонів.