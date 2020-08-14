Херсонщина очікує інвестицій від арабських країн для будівництва готелів

Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очікує інвестиції від арабських країн для будівництва готелів високого рівня в області.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «ДОМ».

«За результатами минулого року більше 4 млн людей приїхали відпочивати на Херсонщину. За даними стільникових операторів ми фіксували, що людина заїхала в область, переночувала мінімум одну ніч і виїхала з території Херсонської області. Це рекордний показник за всі роки незалежності», - сказав глава Херсонської ОДА.

Гусєв також розповів про те, як розвивається інфраструктура в Херсонській області та про інвестиції, які очікуються.

«І ми над цим працюємо - побудувати гарні готелі, гарну транспортну інфраструктуру. Ми очікуємо інвестиції з боку арабських країн для будівництва готелів високого рівня. Ми вже більше 30 ділянок доріг побудували в цьому році. І плануємо зробити рекордну кількість кілометрів капітально відремонтованих доріг, яких ніколи ще в нашій області не було. Це все, звичайно ж, бачать люди і цінують. Тому ми очікуємо, що наступного року ті люди, які приїхали нинішнього, повернуться зі своїми друзями, близькими, рідними, і що Херсонщина стане насправді такою перлиною для відпочинку українців та іноземних туристів», - поділився планами голова Херсонської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року Міністерство культури й інформаційної політики спільно з Міністерством розвитку громад і територій почали роботу над розвитком культури і туризму в регіонах. У програмі консолідовані можливості, що існують у сфері культури і креативних індустрій. Запуск програми зможе залучити нові кошти в економіку регіонів.