Херсонщина очікує інвестицій від арабських країн для будівництва готелів

Херсонщина очікує інвестицій від арабських країн для будівництва готелів

Укрінформ
Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очікує інвестиції від арабських країн для будівництва готелів високого рівня в області.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «ДОМ».

«За результатами минулого року більше 4 млн людей приїхали відпочивати на Херсонщину. За даними стільникових операторів ми фіксували, що людина заїхала в область, переночувала мінімум одну ніч і виїхала з території Херсонської області. Це рекордний показник за всі роки незалежності», - сказав глава Херсонської ОДА.

Гусєв також розповів про те, як розвивається інфраструктура в Херсонській області та про інвестиції, які очікуються.

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«І ми над цим працюємо - побудувати гарні готелі, гарну транспортну інфраструктуру. Ми очікуємо інвестиції з боку арабських країн для будівництва готелів високого рівня. Ми вже більше 30 ділянок доріг побудували в цьому році. І плануємо зробити рекордну кількість кілометрів капітально відремонтованих доріг, яких ніколи ще в нашій області не було. Це все, звичайно ж, бачать люди і цінують. Тому ми очікуємо, що наступного року ті люди, які приїхали нинішнього, повернуться зі своїми друзями, близькими, рідними, і що Херсонщина стане насправді такою перлиною для відпочинку українців та іноземних туристів», - поділився планами голова Херсонської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року Міністерство культури й інформаційної політики спільно з Міністерством розвитку громад і територій почали роботу над розвитком культури і туризму в регіонах. У програмі консолідовані можливості, що існують у сфері культури і креативних індустрій. Запуск програми зможе залучити нові кошти в економіку регіонів.

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