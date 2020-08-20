Зеленському презентували стратегію розвитку Херсонщини

За участю Президента Володимира Зеленського на території заводу "Палада" в Херсоні презентували Стратегію розвитку регіону.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Такі поїздки - можливий місток з реальністю. Тією реальністю України, яку ніколи не відчуєш ні в своєму кабінеті на Банковій, ні у фейсбуці", - зазначив Зеленський, відкриваючи захід.

У дворі підприємства облаштували сцену з екраном, учасники заходу тримають у руках рекламні атрибути з написами "Зе місцеві", ці написи тут також на різних банерах. Після короткої презентації Стратегії, про яку розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, на заході представили команду "Зе" на місцевих виборах.

Херсонський державний завод «Палада» розташований на Карантинному острові поблизу херсонських портів – морського й річкового. Площа території – 268 614 кв.м. Має набережну добудовування завдовжки 500 м, яка обладнана кранами підіймальною силою до 80 т, залізничні та автомобільні під’їзні шляхи. Підприємство має державну форму власності - органом управління є державний концерн «Укроборонпром». Підприємство будує різні за призначенням та за вантажопідйомністю доки - від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 т до композитних доків вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними. У квітні 2014 р. на заводі було створено новий підрозділ - проєктно-конструкторське бюро «Палада». В державному оборонному замовленні на 2020 рік передбачені кошти на закупівлю плавучого причалу для ВМС ЗСУ. Підприємство готове до укладення контракту з Міністерством оборони України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Херсонській області. Програмою поїздки передбачено, що Президент ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, що споруджуються в межах Національної програми «Велике будівництво», відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.