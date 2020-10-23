Соціологи з'ясували: Тихановська здобула у 2,5 раза більше голосів, ніж Лукашенко

За даними соцопитування, на президентських виборах у Білорусі 9 серпня Світлана Тихановська здобула 52,2% голосів, Олександр Лукашенко - 20,6%.

Як передає Укрінформ, це в ході соцопитування з'ясували у британському аналітичному центрі Chatham House.

"Понад 70% респондентів заявили, що вважають вибори фіктивними, і лише 20,6% респондентів сказали, що проголосували за Лукашенка. Водночас 52,2% віддали свій голос за його опонента Світлану Тихановську, а 13,7% відмовилися розголошувати, як вони проголосували", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

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Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем Народного ультиматуму та закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Фото: TUT.BY