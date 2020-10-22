Премію Сахарова цьогоріч отримає білоруська опозиція

Премію імені А. Сахарова, яка щорічно присуджується Європарламентом за свободу думок, отримає білоруська опозиція, яка відстоює демократичні права та майбутнє країни у боротьбі із режимом Лукашенка.

Про це у четвер, 22 жовтня, під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі повідомив Президент Європарламенту Девід Сассолі, який оголосив рішення «конференції президентів» - лідерів політичних груп Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дозвольте мені привітати представників білоруської опозиції за їх мужність, стійкість та рішучість. Вони були і залишаються сильними перед дуже потужним ворогом. Але вони мають щось таке, що не можна перемогти грубою силою – це правда. Моє послання вам, дорогі лауреати – залишайтеся сильними і не здавайтеся у вашій боротьбі. Знайте, що ми – на вашому боці», - сказав Сассолі.

Церемонія вручення премії імені Сахарова представникам білоруської опозиції відбудеться 16 грудня 2020 року.

Як уже повідомлялося, премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова Європарламент присуджує з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи. Церемонія нагородження відбувається щорічно в ЄП.

У 2019 році премію отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступає за права уйгурів на території Китаю. А в 2018-му лауреатом став український режисер Олег Сенцов, який на момент вручення перебував у російській в’язниці.

В Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів від 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Чинна влада почала жорстоки репресії проти учасників протесту. Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем Народного ультиматуму, та закликала режим Лукашенка до мирного передання влади. Якщо цього не відбудеться, і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.