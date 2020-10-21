У Білорусі вже більш як сотня політв'язнів – правозахисники

Білоруські правозахисні організації визнали політичними в'язнями ще дев'ять осіб, а їхня загальна кількість уже становить 102 людини.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільній заяві правозахисників, яка опублікована на сайті правозахисного центру "Весна".

«Ми оцінюємо переслідування Сергія Бриля, Андрія Попова, Павла Недбайла, Сергія Леженка, Дмитра Івашкова, Юрія Белька, Дмитра Ластовського, Ярослава Збаровського, Дениса Болтутя, які були обвинувачені за ст. 293 КК ("Масові заворушення") і за ст. 342 КК ("Групові діяння, що грубо порушують громадський порядок"), як політично мотивоване переслідування в зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та висловлення своєї думки щодо оголошених результатів виборів Президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями», - йдеться в заяві.

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Правозахисні організації вимагають негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а також громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань у поствиборчий період і припинити політичні репресії стосовно громадян країни.

За даними порталу Naviny.by, на сьогодні в Білорусі вже 102 політв'язні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже більш як два місяці тривають акції протесту проти результатів виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою результати виборів, вважаючи їх сфальсифікованими.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.