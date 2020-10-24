У Мінську проходить традиційний жіночий марш

На знак солідарності з білорусками на вулиці своїх міст вийшли мешканки й інших країн, передає Укрінформ з посиланням на портал TUT.BY

Білоруські жінки у Мінську з плакатами, прапорами та червоно-білими парасольками крокували проспектом Незалежності.

В акції беруть участь мінімум дві сотні людей. За колоною їдуть бусики з силовиками.

Біля площі Перемоги затримали одну дівчину з червоно-білою парасолькою - вона йшла не в колоні, а окремо.

У Гродно теж відбулися акції солідарності - жінки вийшли на прогулянку з червоно-білими парасолями.

Як зазначає портал, на підтримку білорусок марші пройшли і в інших країнах, наприклад в Україні (Київ) і Японії (Токіо).

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем Народного ультиматуму і закликала режим Лукашенка до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.