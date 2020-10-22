До України переїхали вже десятки білоруських IT-компаній — Мінцифри

Завдяки проєкту “IT Relocate Білорусь”, який допомагає іноземним ІТ-спеціалістам переїхати в Україну для роботи, десятки білоруських IT-компаній уже працюють в нашій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

За словами заступника міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова, проєкт “IT Relocate Білорусь” створений для тих, хто хоче переїхати сам або перевезти свою команду з Білорусі до України, і в Мінцифри готові підтримувати таких людей і після переїзду.

“Україна стрімко диджиталізується, стає світовим IT-хабом і створює комфортні умови для розвитку IT-індустрії. Україна готова надати білоруським фахівцям можливості для роботи за спрощеною системою оформлення”, – зазначив Борняков.

Він повідомив, що білоруська IT-компанія “PandaDoc” вже відкриває свій офіс у Києві, а згідно з джерелами сайту AIN.UA, компанія “Wargaming” перевезла до України сотні працівників.

В Мінцифри нагадують, що проєкт “IT Relocate Білорусь” пропонує 90 днів безперервного перебування протягом 180 днів без отримання візи, середню заробітну плату 2 000 доларів, 4G у всіх великих містах, понад 5,6 тис. сервісних і технологічних компаній, доступну оренду житла та офісу.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт “IT Relocate Білорусь” реалізується командою Мінцифри за підтримки Президента Володимира Зеленського та віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.