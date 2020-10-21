Другий в Україні центр «Дія.Бізнес» відкриють 9 листопада

Другий в Україні центр підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриється у Миколаєві 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба сервісу державних послуг «Дія» у Телеграмі.

Зазначається, що для підприємців будуть доступні фахові консультації, освітні програми, воркшопи, майстер-класи, поп-ап-локація для тестування власного продукту.

В Мінцифри відмічають, що 21 жовтня відбулось «технічне відкриття» центру. Наразі «Дія.Бізнес» готують до функціонування та проводять навчання персоналу.

Як повідомляв Укрінформ, перший в Україні центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес» у межах національного проєкту із розвитку підприємництва, ініційованого Мінцифри, відкрився 1 липня у Харкові.