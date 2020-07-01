У Харкові відкрили перший в Україні центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес"

Перший в Україні центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" у рамках національного проєкту із розвитку підприємництва, ініційованого Міністерством цифрової трансформації, відкрився 1 липня у центрі Харкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники церемонії відкриття центру на вулиці Сумській, 65, були, за правилами карантину, в масках та дотримувалися соціальної дистанції. Щодо масштабів центру, то його консалтингова зона загальною площею більше 200 кв. м має два десятки приміщень з надання різних послуг представникам, у першу чергу, мікро-, малого та середнього бізнесу Харкова та області. Кожен підприємець знайде тут підтримку в напрямках пошуку та реалізації бізнес-ідеї, створення бізнес-плану, фінансового менеджменту, доступу до маркетингу, продажів, юридичної підтримки тощо.

Підприємці також зможуть навчатися за допомогою системних освітніх програм і відвідувати воркшопи, майстер-класи, використовувати локації для тестування власного продукту.

"У такому центрі є те, що потрібно людині для налагодження власного бізнесу, який має знайти своє місце в економіці країни, зростати, виходити на більші об’єми, експортувати, знаходити нових партнерів. Це перший центр "Дія.Бізнес", який має дві складові - онлайн-платформу та офлайн-центри, і такі центри мають відкритися в усіх регіонах країни", - зазначив у відеопривітанні учасникам церемонії віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами учасника церемонії, голови Харківської ОДА Олексія Кучера, Харків обрано для створення першого такого центру невипадково: "Харків та Харківщина - серед лідерів в IT-сфері, зараз ми знаходимось на другому місці, та сподіваюсь, що за допомогою центру вийдемо на перше. Окрім цього, Харківська область лідирує за розвитком малого та середнього підприємництва, тому такі центри потрібні також у районах регіону, спочатку у Харківському та Дергачівському, для яких вже шукаємо приміщення".

Відкриття Центру підтримки підприємців «Дія. Бізнес» у Харкові / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як пролунало на відкритті, консалтинговий центр розпочне роботу вже завтра. А сьогодні заплановано лекції з правового режиму для IT-компаній, щодо державної фінансової підтримки підприємців, започаткування бізнесу в умовах діджиталізації, проблем COVID-19 та бізнесу. Лекції можна переглянути в онлайн-трансляції на Facebook-сторінці "Дія.Бізнес".

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня запрацювала Національна онлайн-школа для підприємців. Формат навчання — освітні серіали. Також передбачається формат змішаного навчання: частина відбуватиметься онлайн, а частина — офлайн, на базі центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес". Навчання проходить на безоплатній основі. Як повідомили у Мінцифри, вже доступний освітній серіал "10 кроків для початку власної справи".