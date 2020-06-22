Стартувала робота Національної онлайн-школи для підприємців

Запрацювала Національна онлайн-школа для підприємців.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

"Мінцифри у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запустили Національну онлайн-школу для підприємців. Формат навчання — освітні серіали. Також передбачається формат змішаного навчання: частина відбуватиметься онлайн, а частина — офлайн, на базі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, навчання проходить на безоплатній основі.

Як повідомили у Мінцифри, вже доступний освітній серіал "10 кроків для початку власної справи".

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Підготовка цього освітнього серіалу стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданої Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми "Конкурентоспроможна економіка України".

У міністерстві також анонсували, що нові освітні серіали з’являтимуться щомісяця.