Гурт Brutto Nostra приєднується до страйку і народного ультиматуму
Як передає Укрінформ, про це в Інстаграмі написав сам Міхалок.
«Brutto Nostra приєднується до загальнобілоруського страйку і народного ультиматуму», - заявив він.
Міхалок також закликав все світове співтовариство відмовитися від будь-яких контактів з режимом президента Білорусі Олександра Лукашенка.
BRUTTO NOSTRA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВСЕБЕЛОРУССКОЙ ЗАБАСТОВКЕ И НАРОДНОМУ УЛЬТИМАТУМУ!!! ⠀ Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА! МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ ЛЕГИТИМНОСТЬ А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь! ⠀ ⚪️🔴⚪️ ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #belarus #ukraine #беларусь #украина #минск #minsk #thesuperbullz #культура #лукашенко #забастовка
«Всі наші колективи - Brutto,«Ляпіс-98», Drezden,«Культура» і The Superbullz не виступатимуть у Білорусі до повної зміни злочинного режиму. Ми не визнаємо легітимність О.Лукашенка й закликаємо все світове співтовариство відмовитися від будь-яких контактів із злочинною хунтою. Ми різко засуджуємо дії карателів і вимагаємо покарання за кожним епізодом геноциду проти власного народу. Ми наполягаємо на звільненні всіх політв'язнів і проведенні нових вільних виборів у Білорусі», - додав співак.
Раніше стало відомо, що за перші кілька годин після початку загальнонаціонального страйку в Білорусі силовики затримали близько 80 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.
Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади.
Після закінчення терміну ультиматуму Тихановська оголосила загальнонаціональний страйк у Білорусі.