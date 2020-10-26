Гурт Brutto Nostra приєднується до страйку і народного ультиматуму

Білоруський панк-рок гурт Brutto Nostra на чолі з колишнім солістом гурту "Ляпіс Трубецькой" Сергієм Міхалком заявив про приєднання до загальнонаціонального страйку у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це в Інстаграмі написав сам Міхалок.

«Brutto Nostra приєднується до загальнобілоруського страйку і народного ультиматуму», - заявив він.

Міхалок також закликав все світове співтовариство відмовитися від будь-яких контактів з режимом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Всі наші колективи - Brutto,«Ляпіс-98», Drezden,«Культура» і The Superbullz не виступатимуть у Білорусі до повної зміни злочинного режиму. Ми не визнаємо легітимність О.Лукашенка й закликаємо все світове співтовариство відмовитися від будь-яких контактів із злочинною хунтою. Ми різко засуджуємо дії карателів і вимагаємо покарання за кожним епізодом геноциду проти власного народу. Ми наполягаємо на звільненні всіх політв'язнів і проведенні нових вільних виборів у Білорусі», - додав співак.

Раніше стало відомо, що за перші кілька годин після початку загальнонаціонального страйку в Білорусі силовики затримали близько 80 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади.

Після закінчення терміну ультиматуму Тихановська оголосила загальнонаціональний страйк у Білорусі.