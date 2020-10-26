За перші години «Народного страйку» в Білорусі вже близько 80 затриманих

За перші декілька годин після початку загальнонаціонального страйку в Білорусі силовики затримали близько 80 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними правозахисників на 12:30, затримали близько 80 осіб у Борисові, Бресті, Гродно, Мінську, Могильові, Новополоцьку.

Тим часом із різних підприємств надходить інформація про заворушення і страйки в окремих цехах, у тому числі на таких підприємствах, як «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Інтеграл» та інші.

Зазначається, що до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти низки вищих навчальних закладів. На цю годину відомо про участь у страйку студентів десяти університетів.

Раніше стало відомо, що міліція почала затримувати співробітників білоруського ДП «Гродно Азот», які не заходять на територію підприємства і відмовляються приймати зміну.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстке придушення протестів, опозиція має намір оголосити у країні загальнонаціональний страйк.