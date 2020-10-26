За перші години «Народного страйку» в Білорусі вже близько 80 затриманих

За перші години «Народного страйку» в Білорусі вже близько 80 затриманих

Укрінформ
За перші декілька годин після початку загальнонаціонального страйку в Білорусі силовики затримали близько 80 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними правозахисників на 12:30, затримали близько 80 осіб у Борисові, Бресті, Гродно, Мінську, Могильові, Новополоцьку.

Тим часом із різних підприємств надходить інформація про заворушення і страйки в окремих цехах, у тому числі на таких підприємствах, як «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Інтеграл» та інші.

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Зазначається, що до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти низки вищих навчальних закладів. На цю годину відомо про участь у страйку студентів десяти університетів.

Раніше стало відомо, що міліція почала затримувати співробітників білоруського ДП «Гродно Азот», які не заходять на територію підприємства і відмовляються приймати зміну.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстке придушення протестів, опозиція має намір оголосити у країні загальнонаціональний страйк.

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