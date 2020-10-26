Страйк у Білорусі: працівників «Гродно Азоту» затримують

Міліція почала затримання співробітників білоруського ДП «Гродно Азот», які не заходять на територію підприємства і відмовляються приймати зміну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

Достеменна кількість затриманих наразі невідома. Лідер страйкому Юрій Рововий повідомив, що затримали від 5 до 10 осіб. Біля підприємства стоять п'ять міліцейських машин і два автобуси.

Зазначається, що всього близько сотні працівників «Гродно Азоту», які почали страйк, вранці 26 жовтня зібрались на прохідній великого хімічного підприємства.

Біля прохідної ВАТ «Хімволокно», яке входить до складу «Гродно Азоту», стоять 15-20 чоловік. Вони також беруть участь у страйку.

Міліція пропонує їм розійтися.

Раніше стало відомо, що деякі компанії Білорусі вирішили влаштувати 26 жовтня, в оголошений день масового страйку, вихідний, а деякі - пішли на безстрокові канікули.

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Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.