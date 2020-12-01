Росія не має втручатися у ситуацію в Білорусі – генсек НАТО

Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками першого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність та незалежність Білорусі… Ми, безумовно, занепокоєні тим, що бачимо – придушенням мирних демонстрацій, та відсутністю поваги до фундаментальних демократичних прав. Але народ Білорусі має отримати можливість вирішувати власне майбутнє. Тож немає бути жодного іноземного втручання. І безумовно, Росія не має втручатися у демократичні процеси або намагатися подавляти волю громадян Білорусі», - заявив генеральний секретар НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

У листопаді поточного року Європарламент прийняв резолюцію щодо порушення прав людини в Білорусі та у зв’язку із вбивством активіста Романа Бондаренка, в ході обговорення якої депутати закликали Росію припинити підтримувати злочинний режим Лукашенка, який здатен вести боротьбу проти власного народу виключно завдяки підтримці Кремля.

Фото: twitter.com/jensstoltenberg