Більш як 1,6 тисячі білорусів арештували в листопаді за протести – правозахисники
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на правозахисний центр «Весна».
"За листопад у Білорусі за інформацією правозахисників 713 осіб отримали штрафи на загальну суму 14 216 базових величин (близько $145 тис. доларів - ред.). 1670 осіб були заарештовані в загальному на 21 213 діб", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.
За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, з серпня більш ніж 30 тис. білорусів були затримані на вуличних протестах. А загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.
Фото: TUT.by