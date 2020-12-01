Більш як 1,6 тисячі білорусів арештували в листопаді за протести – правозахисники

У листопаді в Білорусі за участь у вуличних акціях протестів були заарештовані 1 670 осіб на 21 213 діб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на правозахисний центр «Весна».

"За листопад у Білорусі за інформацією правозахисників 713 осіб отримали штрафи на загальну суму 14 216 базових величин (близько $145 тис. доларів - ред.). 1670 осіб були заарештовані в загальному на 21 213 діб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, з серпня більш ніж 30 тис. білорусів були затримані на вуличних протестах. А загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.

Фото: TUT.by