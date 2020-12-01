Тихановська ініціювала запуск «Єдиної книги реєстрації злочинів»

Тихановська ініціювала запуск «Єдиної книги реєстрації злочинів»

Укрінформ
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська ініціювала запуск «Єдиної книги реєстрації злочинів», імена людей, які потрапили до неї, рекомендуватимуть для включення в санкційні списки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в її Телеграм-каналі.

«Сьогодні настає другий етап Народного трибуналу. Я ініціюю запуск Єдиної книги реєстрації злочинів - створеної Народним антикризовим управлінням і командою колишніх співробітників силових структур ByPol. Безкарність не буде тривати вічно. Ніхто не позбавить голосу сотні тисяч людей, які бажають справедливості», - йдеться у повідомленні.

За словами Тихановської, в "Єдиній книзі реєстрації злочинів" фіксуватимуть порушення закону, а юристи перевірять зібрані матеріали і підготують до порушення кримінальних справ як на міжнародному рівні, так і для судів "нової Білорусі".

«Імена людей, на яких зібрані реальні докази, моя команда буде рекомендувати для включення в санкційні списки», - йдеться у повідомленні.

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Тихановська зазначила, що минулого тижня було подано першу заяву на кримінальну справу за універсальною юрисдикцією в Литві. Це справа Максима Хорошина, який зазнав тортур і був змушений виїхати з Білорусі.

Повідомляється, що поповнити базу доказів може кожен білорус.

Раніше Тихановська оголосила про створення Народного трибуналу в країні, який буде займатися збиранням доказів злочинів чинного режиму Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, з серпня понад 30 тис. білорусів були затримані на вуличних протестах. А загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.

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