Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська ініціювала запуск «Єдиної книги реєстрації злочинів», імена людей, які потрапили до неї, рекомендуватимуть для включення в санкційні списки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в її Телеграм-каналі.

«Сьогодні настає другий етап Народного трибуналу. Я ініціюю запуск Єдиної книги реєстрації злочинів - створеної Народним антикризовим управлінням і командою колишніх співробітників силових структур ByPol. Безкарність не буде тривати вічно. Ніхто не позбавить голосу сотні тисяч людей, які бажають справедливості», - йдеться у повідомленні.

За словами Тихановської, в "Єдиній книзі реєстрації злочинів" фіксуватимуть порушення закону, а юристи перевірять зібрані матеріали і підготують до порушення кримінальних справ як на міжнародному рівні, так і для судів "нової Білорусі".

«Імена людей, на яких зібрані реальні докази, моя команда буде рекомендувати для включення в санкційні списки», - йдеться у повідомленні.

Тихановська зазначила, що минулого тижня було подано першу заяву на кримінальну справу за універсальною юрисдикцією в Литві. Це справа Максима Хорошина, який зазнав тортур і був змушений виїхати з Білорусі.

Повідомляється, що поповнити базу доказів може кожен білорус.

Раніше Тихановська оголосила про створення Народного трибуналу в країні, який буде займатися збиранням доказів злочинів чинного режиму Лукашенка.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

За словами лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, з серпня понад 30 тис. білорусів були затримані на вуличних протестах. А загальна кількість політичних в'язнів у Білорусі становить 145 осіб.