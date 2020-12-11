Білоруська опозиція оголосила про відкриття Народних посольств за кордоном

Білоруська опозиція оголосила про відкриття Народних посольств за кордоном

Укрінформ
Спільнота білоруських діаспор оголосила про створення «Народних посольств» для захисту прав та інтересів білоруських громадян за кордоном, а також представлення інтересів демократичної Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Народних посольств Білорусі.

«Народні посольства» відкрилися на базі діаспор у Бразилії, Великій Британії та Шотландії, Німеччині, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.

«Рішення про створення Народного посольства приймається представниками білоруської діаспори на підставі резолюції Всесвітнього конгресу білорусів і підтримується національним лідером Світланою Тихановською і Народним антикризовим управлінням», - підкреслюється в повідомленні.

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Як наголошується, основними функціями «Народних посольств» будуть: інформування громадськості про ситуацію в Білорусі; налагодження та підтримання контактів з державними органами, громадськими об'єднаннями, профспілками, діловими, науковими та культурними колами за кордоном; допомога громадянам Білорусі, які змушені залишити свою країну.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

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