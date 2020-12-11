Білоруська опозиція оголосила про відкриття Народних посольств за кордоном

Спільнота білоруських діаспор оголосила про створення «Народних посольств» для захисту прав та інтересів білоруських громадян за кордоном, а також представлення інтересів демократичної Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Народних посольств Білорусі.

«Народні посольства» відкрилися на базі діаспор у Бразилії, Великій Британії та Шотландії, Німеччині, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.

«Рішення про створення Народного посольства приймається представниками білоруської діаспори на підставі резолюції Всесвітнього конгресу білорусів і підтримується національним лідером Світланою Тихановською і Народним антикризовим управлінням», - підкреслюється в повідомленні.

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Як наголошується, основними функціями «Народних посольств» будуть: інформування громадськості про ситуацію в Білорусі; налагодження та підтримання контактів з державними органами, громадськими об'єднаннями, профспілками, діловими, науковими та культурними колами за кордоном; допомога громадянам Білорусі, які змушені залишити свою країну.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.