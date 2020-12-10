Білорусь вводить заборону на виїзд з країни

Уряд Білорусі вводить тимчасову заборону на виїзд з країни через наземні пункти пропуску «з метою запобігання поширенню в країні COVID-19».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Хартыя97.

Згідно з постановою Ради міністрів № 705, дані положення набирають чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

«Тимчасово призупинити перетин державного кордону Республіки Білорусь на виїзд з Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь», - йдеться в документі.

Дія заборони не поширюється на осіб з дипломатичними і службовими паспортами, офіційні делегації, водіїв міжнародних автомобільних перевезень, екіпажі повітряних і морських суден, проїзні бригади, осіб у відрядженні та деякі інші категорії.

Зазначається, що білорусам буде дозволено виїжджати за повідомленням про тяжку хворобу або про смерть близького родича, чоловіка (дружини), для отримання медичної допомоги, які мають посвідку на проживання або інший дійсний документ, що підтверджує право на постійне проживання в іноземній державі, які працюють на території іноземної держави, для отримання освіти в закордонних освітніх організаціях

Виїзд на роботу, навчання, а також особам, які мають посвідку на проживання в іншій країні буде дозволено не частіше одного разу протягом шести місяців.

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Серед інших нововведень - іноземцям, які прибувають до Білорусі, необхідно буде мати при собі довідку, що підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на COVID-19. ПЛР-тест має бути зроблений не пізніше трьох діб до дати перетину кордону. Відсутність такого медичного документа є підставою для відмови у в'їзді в Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.