У Білорусі заблокували сайт Єдиної книги реєстрації злочинів

На території Білорусі заблоковані сайти інформаційного порталу Kyky.org і Єдиної книги реєстрації злочинів, запуск якої анонсувала Світлана Тихановська.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Радыё Свабода.

Повідомляється, що сайт Kyky.org заблокували за рішенням Міністерства інформації.

Проблеми у видання почалися після затримання 27 серпня співзасновника Kyky Олександра Васильєвича, а в мінських офісах Kyky.org і The Village, які знаходяться в одному приміщенні зі штабом Координаційної ради, було проведено обшук.

Платформа ekrp.org (Єдина книга реєстрації злочинів) була запущена всього 9 днів тому, про що повідомила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Причини блокування невідомі.

Проєкт створений Народним антикризовим управлінням і командою колишніх співробітників силових структур ByPol.

Читайте також: Тихановська закликала Європу наслідувати приклад Литви й розслідувати злочини в Білорусі

За словами Тихановської, в книзі будуть фіксувати порушення закону, а юристи перевірять зібрані матеріали і підготують до порушення кримінальних справ як на міжнародному рівні, так і для судів "нової Білорусі".

Імена людей, які потрапили до неї, будуть рекомендувати для включення до санкційних списків. Поповнити базу доказів може кожен білорус.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.