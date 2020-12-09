Тихановська закликала Європу наслідувати приклад Литви й розслідувати злочини в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вітає рішення литовських правоохоронців розпочати досудове розслідування тортур у Білорусі та закликає інші країни Європи наслідувати приклад Вільнюса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«Ми вітаємо рішення Генпрокуратури Литви розпочати кримінальне розслідування у справі Хорошина в рамках універсальної юрисдикції. Ми закликаємо й інші країни послідувати за цією ініціативою Литви і розпочати розслідування злочинів режиму проти людяност », - сказала Тихановська.

Так вона прокоментувала рішення Генпрокурора Литви Евалдаса Пашиліса розпочати розслідування можливих злочинів проти людяності за заявою громадянина Білорусі M.CH. (Пізніше стало відомо, що під цим ініціалами латинськими буквами мається на увазі Максим Хорошин), в якій він стверджує, що його катували співробітники силових структур, лояльні до мінського режиму.

Як повідомляв Укрінформ, у результаті прийнятого рішення Управлінню Генеральної прокуратури Литви доручено організувати і контролювати дане досудове розслідування, а Бюро кримінальної поліції Литви - проводити слідчі дії.

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У Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

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