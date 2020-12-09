У Білорусі чоловіка засудили на два роки колонії за напис на тротуарі

Суд Фрунзенського району Мінська призначив 26-річному Максиму Павлющику два роки колонії посиленого режиму за напис "Не забудемо" на тротуарній плитці недалеко від місця загибелі учасника акції протесту в білоруській столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Павлющика визнано винним за статтею «Хуліганство».

Також суд засудив 25-річну Марію Бобович до 18 місяців обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу. Її суд визнав винною за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна».

Повідомляється, що 9 вересня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську було нанесено напис "Не забудемо" на тротуарі біля народного меморіалу пам'яті вбитого протестувальника Олександра Тарайковського. На місці подій близько 4-ї ранку співробітники міліції затримали Марію Бобович і Максима Павлющика, але під варту в рамках кримінальної справи їх взяли тільки 22 жовтня.

На суді Марія Бобович і Максим Павлющик визнали вину тільки в тому, що вони нанесли сам напис.

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Раніше суд Радянського району Мінська засудив до 2,5 років ув'язнення громадянку Швейцарії Наталю Херше, яка на одній з акцій протесту в Білорусі зірвала балаклаву з омонівця.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.