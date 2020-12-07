У Білорусі суд дав 2,5 року громадянці Швейцарії, яка зірвала балаклаву з омонівця

Суд Радянського району Мінська засудив до 2,5 років ув'язнення громадянку Швейцарії Наталю Херше, яка на одній з акцій протесту в Білорусі зірвала балаклаву з омонівця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Суддя Сергій Шатило постановив задовольнити цивільний позов співробітника ОМОН Сергія Кончика і виплатити йому компенсацію у вигляді 1000 білоруських рублів (11 тисяч гривень).

Наталю Херше суддя визнав винною за ч. 2. ст. 363 Кримінального кодексу (Опір працівникові органів внутрішніх справ) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки і 6 місяців у колонії загального режиму.

Суддя також постановив знищити біло-червоно-білий прапор, який був вилучений у Наталії, яка вже 12 років живе у Швецарії. Зазначається, що Наталю затримали 19 вересня близько 17-ї години в рамках адміністративного порушення статті 23.34 КоАП. При затриманні, за даними протоколу, Наталя не підкорилася вимозі працівників пройти в автотранспорт, намагалася сховатися, а коли її дії були припинені співробітником ОМОНу, вона навмисне чинила опір: виривалася і впиралася, подряпала омонівцю обличчя, стягнула з нього і порвала балаклаву і завдала йому телесні ушкодження.

Жінка свою провину не визнала в тому, що брала участь у несанкціонованому мітингу і що завдала тілесні ушкодження. За її словами, вона визнає, що брала участь у мирній акції протесту і намагалася зняти балаклаву.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.by