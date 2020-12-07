Правозахисники назвали імена понад 300 затриманих в Білорусі

Білоруський ПЦ «Вясна» оприлюднив імена 315 затриманих на акціях протесту в різних містах Білорусі, перш за все в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті «Вясни».

Крім Мінська відомо про затриманих в інших містах Білорусі - Бресті, Вітебську, Гродно, Логойську, Хотежіно, Смолевичах.

Як повідомляє БелТА, як мінімум трьох осіб, які перебували в Московському РВВС Мінська, забрала «швидка допомога».

У Мінську проходив недільний протестний «Марш волі». Як і тиждень тому, активісти не збираються в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводять акції в своїх районах.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

Фото: Tut.by