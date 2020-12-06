На «Марші волі» зростає кількість затриманих

Білоруський правозахисний центр «Вясна» опублікував інформацію про 141 затриманих на акціях протесту в різних містах Білорусі, перш за все в Мінську, (на 16:40 за Києвом).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті «Вясна».

Крім Мінська, відомо про затриманих в інших містах Білорусі - Гродно, Хотежино, Смолевичах.

Радыё Свабода узагальнює дані про акції протесту в країні, що проходять сьогодні . Незважаючи на розгони і затримання, в різних районах Мінська тривають районні акції. Акції та марші солідарності також проходять в інших містах Білорусі. У різних містах країни періодично зникав як мобільний, так і стаціонарний інтернет, мінімум на 15 хвилин. У різних районах Мінська разом з силовиками були помічені кінологи з собаками.

Як повідомлялося, 6 грудня в Мінську були розміщені військова і спецтехніка. У Білорусі проходить недільний протестний «Марш волі». Як і тиждень тому, активісти не збираються в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводять акції в своїх районах.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано тисячі людей, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.