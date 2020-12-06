120-й день протестів: у Мінськ стягують автозаки, бронемашини та водомети

Із самого ранку неділі 6 грудня білоруські силовики почали стягувати до Мінська спеціальну техніку - автозаки, бронемашини, водомети - в очікуванні чергової протестної акції, анонсованої раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Onliner.

Перші повідомлення про переміщення містом техніки силовиків з'явилися вже на початку на дев'яту. Колона бронемашин проїхала з боку Уруччя проспектом Незалежності, де її вітала група підтримки з червоно-зеленими прапорами. Також спецтехніку в супроводі «Стріли» бачили на Партизанському проспекті.

Характерні буси і автобуси для перевезення особового складу займають свої позиції в різних районах міста. На Жовтневій площі за традицією виставили огорожу.

Также на проспекті Незалежності в районі станції метро «Парк Челюскінців» була помічена колона спецтехніки з водометами і машини з червоно-зеленими прапорами. Грала музика.

Також місцеві жителі повідомляють, що закриті станції метро «Немига», «Жовтнева» і «Купалівська». Агентство «БЕЛТА» повідомляє, що з 11:10 на вхід і вихід закрито станції метро «Жовтнева», «Купалівська», «Немига». Закрито вестибюль станції «Площа Леніна» з боку площі Незалежності.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані тисячі людей, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

фото, відео: Onliner, tut.by