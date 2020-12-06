У Мінську почався «хапун» - мешканці пишуть у мережі про жорсткі затримання

У Мінську на протестному «Марші волі» проходять масові затримання в різних місцях білоруської столиці: біля метро Пушкінська, в Леб'яженському районі, в Слеп`янці, Брилевичах.

Як передає Укрінформ, про це інформує Радыё Свобода

«Читачі повідомляють, що близько 13:00 (12:00 за Києвом) біля метро «Пушкінська» почався «хапун». Люди збиралися перейти вулицю і піти на Кам'яну гору. І до них підійшов автобус силовиків, які побігли за людьми в метро. Затримали кілька людей. Повідомляється також про затримання в Леб'яженському районі, в Брилевичах, на вулиці Столєтова і розгін у Сляп'янці », - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними видання, люди продовжують виходити, незважаючи на затримання.

Як повідомлялося, 6 грудня в Мінську розміщені військова і спецтехніка. Офіційно повідомлялося про закриття «з метою гарантування безпеки пасажирів на вхід та вихід» кількох станцій метро. Але о 12:15 всі вони були відкриті.

У Білорусі 6 грудня проходить недільний протестний «Марш волі». Як і тиждень тому, активісти не збираються в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводять акції в своїх районах.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано тисячі людей, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.