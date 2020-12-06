У Мінську розганяють «Марш волі», людей затримують на вулицях і у дворах

У Мінську на протестному «Марші волі» зафіксовано перші затримання - в різних місцях білоруської столиці, наприклад, в районі Слеп`янка, Брилевичі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Onliner.

За його даними, близько 12 години в різних частинах міста у дворах стали збиратися люди. Є повідомлення про перші розгони. Так, кілька автобусів з ОМОНом прибулиу на вулицю Чечота, де вже починала формуватися колона жителів Брилевичів. Люди почали бігати по дворах, когось затримали.

Повідомляється також про затримання в районі Слеп`янка близько 10 осіб.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на вулицях Мінська розміщено військова і спецтехніка. Офіційно повідомлялося про закриття «з метою гарантування безпеки пасажирів на вхід та вихід» кількох станцій метро. Але о 12:15 всі вони були відкриті. Читайте також: У Білорусі ростуть антиросійські настрої через підтримку Путіним Лукашенка – журналістка

У Білорусі 6 грудня проходить недільний протестний «Марш волі». Як і тиждень тому, активісти не збираються в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводять акції в своїх районах.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано тисячі людей, кілька людей загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

фото, відео: Onliner, TUT.BY