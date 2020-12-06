У Мінську розганяють «Марш волі», людей затримують на вулицях і у дворах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Onliner.
За його даними, близько 12 години в різних частинах міста у дворах стали збиратися люди. Є повідомлення про перші розгони. Так, кілька автобусів з ОМОНом прибулиу на вулицю Чечота, де вже починала формуватися колона жителів Брилевичів. Люди почали бігати по дворах, когось затримали.
Повідомляється також про затримання в районі Слеп`янка близько 10 осіб.
У Білорусі 6 грудня проходить недільний протестний «Марш волі». Як і тиждень тому, активісти не збираються в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводять акції в своїх районах.
Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано тисячі людей, кілька людей загинуло.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
фото, відео: Onliner, TUT.BY