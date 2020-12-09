Генпрокуратура Литви почала розслідувати насильство з боку міліції в Мінську
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури Литви.
«Це рішення було прийняте після детального слухання 30 листопада цього року M.CH. (Латинськими літерами - ред.), громадянина Білорусі, який проживає наразі в Литві. Він подав до Генеральної прокуратури заяву про насильство, якого, за його словами, зазнав 13 жовтня цього року в білоруській столиці Мінську», - йдеться в повідомленні.
Громадянин Білорусі, який подав клопотання, стверджує, що 13 жовтня на нього було скоєно раптовий напад і застосовано тортури, які, на його думку, здійснювали співробітники силових структур, лояльних до режиму Олександра Лукашенка. У заяві йдеться, що насильства і тортур з боку цих структур зазнають і інші громадяни Білорусі, які протестують проти фальсифікації результатів виборів у країні. M.CH. також стверджує, що був змушений приїхати до Вільнюса через страх за свою безпеку, і з цієї причини не зміг захистити свої права в Білорусі.
В результаті обставини події, зазначені заявником та інші первинні дані, представлені прокуратурі, були оцінені як такі, що мають склад злочину, по відношенню до якого, згідно з Кримінальним кодексом Литовської Республіки, застосовується універсальна юрисдикція.
Універсальна юрисдикція означає, що кримінальна відповідальність за злочини відповідно до міжнародних договорів застосовується незалежно від громадянства потерпілих і підозрюваних, місця скоєння злочину і того, чи підлягає він покаранню відповідно до закону в державі, де злочин було скоєно. До таких злочинів у Литві відносяться тортури - один із злочинів проти людяності.
«Якщо ми керуємося правами людини як фундаментальною цінністю, у нас є лише одне правильне рішення в цій ситуації: законно збирати й належним чином реєструвати якомога більше доказових даних для судового розгляду... Наша власна історія також зобов'язує нас не залишатися осторонь», - прокоментував рішення про порушення досудового розслідування Пашиліс.
Управлінню Генеральної прокуратури Литви доручено організувати, контролювати і спрямовувати це досудове розслідування, а Бюро кримінальної поліції Литви - проводити слідчі дії.
Як писав Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
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