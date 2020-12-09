Генпрокуратура Литви почала розслідувати насильство з боку міліції в Мінську

Генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс розпочав досудове розслідування злочинів проти людяності за скаргою громадянина Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури Литви.

«Це рішення було прийняте після детального слухання 30 листопада цього року M.CH. (Латинськими літерами - ред.), громадянина Білорусі, який проживає наразі в Литві. Він подав до Генеральної прокуратури заяву про насильство, якого, за його словами, зазнав 13 жовтня цього року в білоруській столиці Мінську», - йдеться в повідомленні.

Громадянин Білорусі, який подав клопотання, стверджує, що 13 жовтня на нього було скоєно раптовий напад і застосовано тортури, які, на його думку, здійснювали співробітники силових структур, лояльних до режиму Олександра Лукашенка. У заяві йдеться, що насильства і тортур з боку цих структур зазнають і інші громадяни Білорусі, які протестують проти фальсифікації результатів виборів у країні. M.CH. також стверджує, що був змушений приїхати до Вільнюса через страх за свою безпеку, і з цієї причини не зміг захистити свої права в Білорусі.

В результаті обставини події, зазначені заявником та інші первинні дані, представлені прокуратурі, були оцінені як такі, що мають склад злочину, по відношенню до якого, згідно з Кримінальним кодексом Литовської Республіки, застосовується універсальна юрисдикція.

Універсальна юрисдикція означає, що кримінальна відповідальність за злочини відповідно до міжнародних договорів застосовується незалежно від громадянства потерпілих і підозрюваних, місця скоєння злочину і того, чи підлягає він покаранню відповідно до закону в державі, де злочин було скоєно. До таких злочинів у Литві відносяться тортури - один із злочинів проти людяності.

«Якщо ми керуємося правами людини як фундаментальною цінністю, у нас є лише одне правильне рішення в цій ситуації: законно збирати й належним чином реєструвати якомога більше доказових даних для судового розгляду... Наша власна історія також зобов'язує нас не залишатися осторонь», - прокоментував рішення про порушення досудового розслідування Пашиліс.

Управлінню Генеральної прокуратури Литви доручено організувати, контролювати і спрямовувати це досудове розслідування, а Бюро кримінальної поліції Литви - проводити слідчі дії.

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Як писав Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

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