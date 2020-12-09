Попри закритий кордон українців пускатимуть на лікування до Білорусі - Кулеба

Міністерство закордонних справ України узгодило з білоруською владою допуск українських громадян до Білорусі з метою лікування на період введених офіційним Мінськом тимчасових обмежень перетину наземного кордону.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

“З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася у ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація. Я негайно доручив нашому посольству в Мінську вирішити проблему. Вже у середині листопада ми узгодили питання в’їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена”, — заявив міністр.

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Кулеба поінформував, що українські громадяни, які мають відповідні документи від білоруських медичних закладів, не повинні мати проблем із перетином кордону: “Це стосується не лише критично важливих операцій, але й поїздок з метою медичного обстеження”, — додав міністр.