Попри закритий кордон українців пускатимуть на лікування до Білорусі - Кулеба
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.
“З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася у ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація. Я негайно доручив нашому посольству в Мінську вирішити проблему. Вже у середині листопада ми узгодили питання в’їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена”, — заявив міністр.
Кулеба поінформував, що українські громадяни, які мають відповідні документи від білоруських медичних закладів, не повинні мати проблем із перетином кордону: “Це стосується не лише критично важливих операцій, але й поїздок з метою медичного обстеження”, — додав міністр.