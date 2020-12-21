МВС Білорусі створило базу учасників акцій протесту

У МВС Білорусі запрацювала єдина база даних учасників акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це заявив начальник управління охорони правопорядку і профілактики міліції громадської безпеки ГУВС Мінського міськвиконкому Олександр Купченя, повідомляє TUT.by.

«Після подій 9 серпня в Міністерстві внутрішніх справ було прийнято рішення про створення єдиної бази даних по всій республіці, яка б дозволяла нам враховувати інформацію про цих осіб, які були затримані або ідентифіковані при проведенні несанкціонованих масових заходів, і в подальшому використовувати цю інформацію для роботи», - повідомив він.

У базі даних - учасники акцій, користувачі чатів, адміни телеграм-каналів. Там вказані стать, вік, регіон, місце роботи, навчання і захоплення людини.

«Людина проживає у місті Бресті, там брала участь у несанкціонованих масових заходах, і через місяць вона прибуває у місто Мінськ для участі у таких заходах у місті Мінську. Ми її тут затримуємо, перевіряємо по базі даних і встановлюємо, що раніше ця людина вже затримувалася у місті Бресті і вже брала участь у таких заходах. Таким чином, ця людина бере участь повторно, це має істотне значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення в суді», - сказав Крупченя.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати жорстокі репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: TUT.BY