У Білорусі Діда Мороза затримали після дитячого свята, заявивши, що це була «акція»

У білоруському місті Новополоцьку після дитячого свята на центральній площі затримали Діда Мороза, стверджуючи, що це була «акція».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Роль казкового персонажа на святі виконував місцевий житель Володимир, основне місце роботи якого — на ТЕЦ. За словами чоловіка, його затримали не біля ялинки, а пізніше. Співробітники МВВС намагалися переконати його, що те, що відбувалося на святі, — акція.

«Питали, чи вигукував я гасла. Але я працював з дітьми. Діти гасел не кричали — вони співали пісні, декламували вірші. Я пригощав їх солодощами, купленими на мої власні кошти. У МВВС перевірили мою біографію, по всіх протестних акціях, які проходили найближчим часом. Я в них участі не брав. Свою позицію про те, що відбувається, я їм теж висловив — матюком. Вони на це відповіли: «Ну, ви знаєте, в якій ми державі живемо», - сказав Володимир.

Він зазначив, що його протримали в міліції дві години.

Крім нього після дитячого заходу був затриманий і кандидат історичних наук, доцент Полоцького державного університету Віктор Якубов. За словами його дружини Юлії, коли їхня сім'я після свята виходила з огородженої зони, двоє міліціонерів попросили у Віктора пред'явити документи. Він їх не мав із собою. Тоді його затримали, а відпустили лише через 3 години.

Дитяче свято в Новополоцьку було організоване не міською владою, а самими жителями.

Як повідомлялося, 20 грудня в Білорусі проходила чергова акція протесту.

У Мінську міліція заявила про затримання близько ста осіб.

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Правозахисникам на цей час стало відомо про 149 затриманих на акціях, які пройшли не тільки в столиці, а й у Гродно, Бресті, Вітебську, Солігорську, Новополоцьку, Борисові, Боровлянах, Сміловичах, Радошковичах.

За інформацією ЗМІ, силовики навіть хапали на вулиці випадкових людей.

У Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем виборів, але якого не визнає більшість європейських країн, проводить жорстокі репресії щодо учасників акцій.