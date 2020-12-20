«Міс Білорусь-2008» вийшла на волю після 42 діб арешту

Міс "Білорусь-2008" і колишня прессекретар брестського "Динамо" Ольга Хижинкова після 42 діб арешту вийшла на волю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by.

«Очікувалося, що вона (Хижинкова - ред.) вийде на волю близько 15-ї години, однак її відпустили раніше - близько 12:30. Поряд з ізолятором Ольгу зустрічали близькі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що перед закінченням строку Хижинкову перевели з мінського ізолятора на Окрестіна в місто Жодіно.

Хижинкова була затримана 8 листопада під час акції протесту, а через три дні їй присудили 12 діб арешту. При цьому свідок затримання плутався у свідченнях, а справу в результаті відправили на доопрацювання.

Наступного дня її судили за тією самою статтею 23.34 КоАП (Порушення порядку організації або проведення масових заходів) за другим епізодом і додали ще 15 діб арешту.

Незабаром над Хижинковою відбувся третій суд, а строк її арешту збільшився до 42 діб. Спочатку очікувалося, що Хижинкова вийде на волю через 15 діб після третього суду, тобто 11 грудня. Її прийшли зустрічати десятки друзів, але їм оголосили, що на волю Хижинкова поки що не вийде.

Як повідомлялося, сьогодні в Білорусі проходить чергова недільна акція протесту "Марш народного трибуналу".

У Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем виборів, але не був визнаний більшістю європейських країн, застосовує жорстокі репресії стосовно учасників мирних протестів.

Фото: Tut.by