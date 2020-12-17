Тихановська: Санкції ЄС мають бути спрямовані на «гаманці» Лукашенка

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що такі санкції Євросоюзу мають бути спрямовані на «гаманці» режиму Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила в інтерв'ю ERR.

«Вони (санкції ЄС - ред.) мусять бути спрямовані на «гаманці» Лукашенка. Ми маємо відрізати Лукашенка від будь-якої фінансової допомоги», - наголосила Тихановська.

За її словами, білоруський народ чекав швидкої і потужної допомоги від країн Європи. «Дивно, що на запровадження санкцій пішло стільки часу. Але ми маємо те, що маємо, і потрібно діяти далі. Тепер ми просимо, навіть вимагаємо розширення списку санкцій, тому що в нинішньому занадто мало людей», додала представниця білоруської опозиції.

Вона також зазначила, що з іншого боку, слід допомогти громадянському суспільству, бо на людей тиснуть, затримують і звільняють.

«Зараз страждають усі групи суспільства: лікарі, вчителі, студенти, люди похилого віку, робітники. Всі. Нам потрібно допомогти їм у цей складний кризовий час. Потрібно забрати у режиму і дати громадянському суспільству, щоб люди вижили. Ми також кажемо про беззаконня в нашій країні. У Білорусі закони наразі не діють, і ми просимо інші країни розпочати кримінальні розслідування на підставі універсальної юрисдикції», - сказала Тихановська.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів від 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Чинна влада проводить жорстокі репресії проти учасників акцій протесту.

Фото: Пул Первой