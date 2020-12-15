Відомому білоруському опозиціонерові висунули нове обвинувачення

Відомому білоруському опозиціонерові висунули нове обвинувачення

Укрінформ
Білоруські правоохоронці пред'явили опозиційному політику Микола Статкевичу нове обвинувачення за статтею «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

«Сьогодні Миколі «висунули» обвинувачення. Додали» ч. 2 ст. 293. Нібито він із (популярним опозиційним блогером Сергієм - ред.) Тихановським і (опозиційним політиком Павлом - ред.) Северинцем готували масові заворушення - написала дружина Статкевича Марина Адамович.

Вона також додала, що обвинувачення за попередньою статтею «не дозволяло тримати в СІЗО більше шести місяців».

«Сьогодні - 198 днів, як Микола Статкевич за гратами», - додала Адамович.

Зазначається, що білоруський опозиційний політик Микола Статкевич був затриманий 31 травня. До нього застосували адміністративний арешт за участь у несанкціонованих масових заходах, проте після закінчення терміну покарання не випустили, оголосивши підозрюваним у рамках «справи Тихановсбкого» за ч. 1 ст. 342 КК (підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок). 8 липня Статкевичу було пред'явлено обвинувачення за цією статтею. Він визнаний політв'язнем.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був проголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: БелаПАН

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