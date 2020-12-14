На кордоні з Україною 20 білорусів звернулись по допомогу

Державна прикордонна служба України наразі не фіксує загроз із боку Білорусі.

Про це сказав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Укрінформ.

"Що стосується загрози з боку Білорусі для України, ми також її не бачимо. Ми розуміємо всі ризики. У нас активно працюють оперативні та спеціальні підрозділи. Наша головна мета - гарантувати національну безпеку України і наших громадян від усіх можливих загроз", - сказав Дейнеко.

За його словами, Україна також не становить загрози для Білорусі.

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"Періодично лунають неоднозначні заяви вищого керівництва Білорусі, яке коментує, що відбувається контрабанда зброї. Щодо кожного випадку ми здійснювали своє внутрішнє розслідування, спростовували цю інформацію. У нас навпаки спостерігається зменшення виявлення зброї, і все, що виявляли, це була або травматична зброя, або шокери і холодна зброя. Тому Україна не становить загрози для Білорусі", - наголосив Дейнеко.

Він зазначив, що загалом 20 громадян Білорусі звернулися в пунктах пропуску по отримання додаткової допомоги на території України.

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"Сім - за отриманням статусу біженця і 13 - із проханням про визнання особами, які потребують додаткового захисту. Я не вважаю, що це критична цифра, яка становила би загрозу. Не було жодних перешкод у перетині кордону, навпаки була позиція Офісу Президента щодо максимального сприяння громадянам Білорусі, які справді можуть зазнавати переслідувань і яким потрібен захист. Тому ми досить лояльно, але все-таки з певними перевірками до цього завдання поставилися", - сказав голова Держприкордонслужби.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.