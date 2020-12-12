Білоруські силовики підписали відкритий лист про нечесні вибори та злочинні накази

Більш як сто діючих і колишніх співробітників силових і правоохоронних структур Білорусі, а також армії підписали відкритий лист, в якому закликають провести нові вибори президента.

Як передає Укрінформ, текст звернення було опубліковано на Телеграм-каналі NEXTA Live.

Підписанти вимагають визнати недійсними вибори 9 серпня 2020 року і провести нові вибори відповідно до міжнародних правил. На їхню думку, це єдиний спосіб врегулювання кризи, об'єднання суспільства, відновлення у країні верховенства права і законності.

Водночас у листі наголошується, що дії керівництва ряду силових і правоохоронних структур Білорусі призвели до дискредитації силовиків в очах суспільства, "завдавши непоправного удару по престижу професії".

Читайте також: Білорусь вводить заборону на виїзд з країни

"Більшість серед нас - це гідні люди і справжні професіонали своєї справи. Тим не менш, величезна кількість наших колег були втягнуті у виконання злочинних наказів з боку групи людей, які незаконно утримують владу в нашій країні", - заявляють підписанти.

З метою безпеки підписи збираються анонімно. Імена підписантів будуть оприлюднені після того, як їх число перевищить 1000.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошеной Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.