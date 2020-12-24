Кабмін збільшив термін тимчасового перебування білорусів в Україні

Кабінет Міністрів установив, що до 31 грудня 2021 р. до громадян Республіки Білорусь не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування в Україні - не більше 90 днів протягом 180 днів перебування на території нашої держави.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова опублікована на Урядовому порталі.

"Установити, що до 31 грудня 2021 р. до громадян Республіки Білорусь не застосовуються обмеження щодо строків тимчасового перебування, установлені підпунктом 2 пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України", - йдеться у документі.

Також зазначається, що громадяни Республіки Білорусь, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на її території не більш як 180 днів протягом 365 днів. Порядок обчислення зазначеного строку встановлюється МВС.

Окрім того, Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби та Державній міграційній службі привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

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Як повідомлялось, підпунктом 2 пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України передбачає, що такі особи можуть перебувати на території України не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України.