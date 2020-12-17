ЄС застосував третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Рада ЄС ухвалила сьогодні третій пакет санкцій у зв’язку із ситуацією в Білорусі та жорстокими репресіями режиму Лукашенка проти власного народу.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у четвер на сайті Європейської Ради.

«У відповідь на жорстокість білоруської влади та на підтримку демократичних прав народу Білорусі, Рада ЄС сьогодні вирішила ухвалити 36 додаткових об’єктів для санкцій. Ці санкції спрямовані проти посадовців високого рівня, які є відповідальними за продовження насильства, репресій, та залякування учасників мирних демонстрацій, серед іншого - лідерів опозиції та журналістів. Санкції також стосуються економічних акторів, представників великого бізнесу та компаній, які отримують вигоду або підтримують режим Олександра Лукашенка», - йдеться у документі.

Як зазначається, це рішення має надіслати потужне послання політичним фігурам та економічним акторам про те, що підтримка режиму буде для них дорого коштувати.

Обмежувальні заходи включають заборону на подорожі та заморожування активів. Заборона на подорожі стосується на тих, хто включений до санкційного списку, і забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС, з одночасним заморожуванням активів або економічних ресурсів цих осіб. На додаток, громадянам ЄС і європейським компаніям заборонено надавати будь-які фонди у розпорядження осіб, що включені до санкційного списку.

Сьогоднішнє рішення прийнято після згоди навколо цього питання, що була досягнута під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в форматі відеоконференції 19 листопада 2020 року. Ці санкції застосовуються із негайним ефектом.

Документ зазначає, що усього 88 осіб та 7 установ зараз входять до переліку суб’єктів, проти яких застосовується санкційний режим ЄС у зв’язку із ситуацією у Білорусі.

В рішенні Ради ЄС міститься нагадування про те, що після початку насильницьких дій з боку білоруської влади, перший пакет санкцій був застосований проти 40 осіб 1 жовтня 2020 року. Другий пакет санкцій, який включав Олександра Лукашенка та 14 офіційних осіб, був застосований 6 листопада 2020 року.

До переліку офіційних осіб, на яких сьогодні поширені санкції ЄС, входять ключові фігури політичного керівництва та уряду, керівники МВС та внутрішніх військ, керівники парламенту, генеральної прокуратури, декілька суддів, голова білоруської телерадіокомпанії, та декілька помітних економічних акторів.

«Метою цих санкцій є вчинити тиск на політичне керівництво Білорусі, щоб запобігти подальшому насильству та репресіям, (добитися) звільнення всіх політичних в’язнів та інших незаконно затриманих людей, та розпочати справжнє та інклюзивний національний діалог з ширшим суспільством. ЄС готовий підтримати мирний демократичний перехід (влади) з використанням різноманітних інструментів, включаючи широкий план економічної підтримки для демократичної Білорусі», - йдеться у рішенні Ради ЄС.

Євросоюз наголосив, що готовий ухвалити нові санкції, включно проти економічних акторів, якщо ситуація в білорусі не покращиться.

Відповідний правовий акт, який включає імена персон, що потрапили до санкційного переліку, був оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

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Як вже повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів. Режим Олександра Лукашенка, який оголосив себе переможцем цих виборів, і не був визнаний більшістю європейських країн, розв’язав кампанію жорстоких репресій проти учасників мирних протестів. Вчора лідер білоруської опозиції та колишній кандидат на посаду президента на виборах Світлана Тихановська від імені демократичної опозиції Білорусі отримала в Брюсселі премію імені Андрія Сахарова за свободу думки.