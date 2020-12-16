США закликали до діалогу між опозицією і владою в Білорусі

США виступають за діалог між білоруською владою та Координаційною радою опозиції з метою врегулювання кризи.

Як передає Укрінформ з посиланням на Голос Америки, про це заявив заступник держсекретаря США Стівен Біган у ході переговорів з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською в рамках віртуальної дискусії, організованої Німецьким фондом Маршалла і присвяченої політичній кризі в Білорусі.

Заступник держсекретаря ще раз підтвердив рішучу підтримку США боротьби білоруського народу за свої права і за демократичне майбутнє своєї країни.

Біган наголосив, що Сполучені Штати виступають за діалог між Координаційною радою і білоруською владою з метою врегулювання кризи.

Вашингтон, зазначив заступник держсекретаря, закликає провести в Білорусі дійсно вільні і справедливі вибори за участю міжнародних спостерігачів, а також беззастережно звільнити всіх політичних в'язнів і несправедливо затриманих.

Минулого тижня, виступаючи в режимі онлайн у вашингтонській Атлантичній раді, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголосила, що суспільство в Білорусі рішуче налаштоване на зміни і йому потрібна підтримка західних країн.

Читайте також: Сенат США призначив нового посла в Білорусі

«Білоруський народ не зупиниться, доки Лукашенко не піде у відставку. Він несе відповідальність за масові фальсифікації, насильство і брехню щодо небезпеки пандемії COVID-19. Цього разу терпінню людей настав кінець. Протестні настрої настільки сильні, що навіть жорстокі побиття і катування не можуть їх знищити. Білоруси зуміли сформувати міцну мережу солідарності. Шляху назад немає. Згідно з останніми опитуваннями, білоруси готові протестувати стільки, скільки необхідно. І я впевнена, що ми досягнемо головної мети - проведення нових президентських виборів», - сказала Тихановська.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників протестів.