Сенат США призначив першого за 12 років посла в Білорусі

Сенат США затвердив Джулі Фішер на посаду нового американського посла у Білорусі, який був відсутній з 2008 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі законодавчого органу США.

«Затверджено: Джулі Фішер стане послом у Білорусі », - йдеться у пресрелізі.

Портал Naviny.by зазначає, що дипмісія США в Білорусі працює без посла з березня 2008 року. Тоді між Мінськом і Вашингтоном розгорівся дипломатичний скандал, причиною якого стало введення американською стороною санкцій щодо Білорусі через грубі порушення прав людини.

Більше того, за наполяганням білоруської сторони Мінськ покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства був максимально скорочений.

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Останні десять років дипломатичні місії в обох країнах очолюють повірені у справах.

Як повідомляв Укрінформ, торік Вашингтон та Мінськ домовилися про повернення послів, яких не було в обох столицях із 2008 року.

У квітні цього року Дональд Трамп номінував на посаду посла в Білорусі Джулі Фішер. Зі свого боку Олександр Лукашенко призначив послом у США заступника глави МЗС Білорусі Олега Кравченка.